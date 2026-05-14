Stantec Aktie
WKN: 813102 / ISIN: CA85472N1096
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14.05.2026 16:08:56
Full Transcript: Stantec Q1 2026 Earnings Call
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