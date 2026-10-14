Stantec Aktie
WKN: 813102 / ISIN: CA85472N1096
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14.10.2026 12:11:18
Full Transcript: Stantec Q2 2026 Earnings Call
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Nachrichten zu Stantec Inc.
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11.08.26
|Ausblick: Stantec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.07.26
|Erste Schätzungen: Stantec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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28.04.26
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Analysen zu Stantec Inc.
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