G taste präsentierte Quartalsergebnisse

G taste hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei G taste noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat G taste mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at