|
25.02.2026 06:31:29
Galapagos legte Quartalsergebnis vor
Galapagos veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 900,8 Millionen EUR gegenüber 75,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Galapagos ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,11 Milliarden EUR – ein Plus von 303,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Galapagos 275,65 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.