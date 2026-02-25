Galapagos legte Quartalsergebnis vor

Galapagos veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 900,8 Millionen EUR gegenüber 75,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Galapagos ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,11 Milliarden EUR – ein Plus von 303,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Galapagos 275,65 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

