GalaxyCore A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GalaxyCore A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite standen 2,06 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,83 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,020 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 7,78 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,38 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at