QUICK Aktie

QUICK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003

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29.04.2026 08:24:00

Gamescom: Games Done Quick: Speedrunning-Event kommt zur Gamescom 2026

Bei „Games Done Quick“ nutzen Speedrunner jeden Trick, um Spiele so flott wie möglich durchzuspielen. Auf der Gamescom kann man dieses Jahr live zuschauen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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