QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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29.04.2026 08:24:00
Gamescom: Games Done Quick: Speedrunning-Event kommt zur Gamescom 2026
Bei „Games Done Quick“ nutzen Speedrunner jeden Trick, um Spiele so flott wie möglich durchzuspielen. Auf der Gamescom kann man dieses Jahr live zuschauen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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