Gamescom 2026 highlights gaming industry's strength, AI challenges

Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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26.08.2026 13:19:20
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Gamescom 2026 opens in Cologne as the global gaming industry continues to grow. But rising hardware costs, AI concerns and slowing user growth all pose challenges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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