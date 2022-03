GameStop-Aktie legt trotz schwacher Zahlen zu - Verlust höher als erwartet

Für GameStop ist das vierte Geschäftsquartal 2021 mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sackte von 1,34 US-Dollar auf 1,86 US-Dollar ab und verfehlte damit die Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,847 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.

Der Umsatz lag mit 2,25 Milliarden US-Dollar unterdessen über dem Vergleichswert des Vorjahres (2,12 Milliarden US-Dollar), hier hatten Analysten im Vorfeld Erlöse von 2,16 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im Gesamtjahr 2021 fiel ein Verlust an: Das Minus lag je Aktie bei 5,25 US-Dollar. Zeitgleich setzte GameStop 6,01 Milliarden US-Dollar um und verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich (5,09 Milliarden US-Dollar). Die Analystenschätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 5,92 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die GameStop-Aktie zeigte sich am Freitag im frühen US-Handel an der NYSE zunächst tiefrot und verlor zeitweise 6,47 Prozent auf 82,03 US-Dollar. Im Verlauf dreht das Papier jedoch in die Gewinnzone und legt zwischenzeitlich um 2,30 Prozent auf 89,72 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.at