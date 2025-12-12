GameStop legte Quartalsergebnis vor

GameStop hat am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,57 Prozent auf 821,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 860,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at