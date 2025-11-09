GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
09.11.2025 11:30:00
GameStop Stock Just Keeps Falling. Is This the End of the Turnaround Story?
GameStop (NYSE: GME) stock remains under pressure. It has been nearly five years since a meme stock-fueled rally took the stock to a split-adjusted intraday high of $120.75 per share. Today, trading at around $22 per share, it is far removed from that time, and has fallen by approximately 30% in this year alone.Still, despite the performance, GameStop's financials point to a turnaround for the business. Revenue is on the rise, and profits are exploding higher. But are those positive signs enough to make the stock a reasonable buy, or should smart investors continue to stay away?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GameStop Corpmehr Nachrichten
|
10.09.25
|GameStop-Aktie profitiert: Zahlen über den Erwartungen (finanzen.at)
|
09.09.25
|Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.07.25
|Anleger aufgepasst! Wie die Psychologie auf die Rendite drücken kann (finanzen.at)
|
12.06.25
|GameStop-Aktie nach Quartalszahlen im Sinkflug: Ausgabe von Wandelanleihen - weitere BTC-Käufe? (finanzen.at)
|
11.06.25
|GameStop-Aktie schwach: GameStop in den Schwarzen Zahlen - Umsatz enttäuscht (finanzen.at)
|
10.06.25
|Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu GameStop Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GameStop Corp
|18,87
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.