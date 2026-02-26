Gaming Innovation Group legte Quartalsergebnis vor

Gaming Innovation Group gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,690 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 280,4 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 32,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gaming Innovation Group 412,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,330 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Gaming Innovation Group ein EPS von -4,800 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Gaming Innovation Group im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 22,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,40 Milliarden SEK im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,086 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 99,58 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at