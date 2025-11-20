Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
20.11.2025 22:57:00
Gap says higher-income shoppers are visiting its namesake stores, while lower-income ones go to Old Navy
Shares of Gap Inc. rallied after hours on Thursday after the clothing chain offered a more upbeat full-year outlook, saying that strong momentum in most of its stores has set it up well for the holiday shopping season.
