GEA-Aktie etwas tiefer: Nach starkem Geschäftsjahr - GEA steigert Dividende

Für das laufende Jahr stellt GEA ein weiteres Wachstum in Aussicht. Die Aktionäre sollen nun eine um 15 Cent höhere Dividende von 1,15 Euro je Aktie bekommen.

Der Auftragseingang verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent auf 5,55 Milliarden Euro, organisch betrug der Anstieg 4,6 Prozent. Dazu trug neben dem erneut starken Basisgeschäft auch ein höheres Volumen an Großaufträgen bei, so GEA. Der Konzernumsatz kletterte um 0,9 Prozent auf 5,42 Milliarden Euro, organisch lag der Zuwachs bei 3,7 Prozent. Ausschlaggebend war hier laut GEA das Wachstum in den Divisionen Separation & Flow Technologies, Farm Technologies sowie Heating & Refrigeration Technologies.

Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand legte den weiteren Angaben zufolge um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 837,3 Millionen Euro zu. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 15,4 Prozent. Damit hat GEA vorzeitig das für 2026 gesetzte Finanzziel aus der Strategie Mission 26 erfüllt.

Analysten hatten für 2024 mit einem Umsatz von 5,37 Milliarden Euro und einer EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwendungen von 15,5 Prozent gerechnet.

Für 2025 rechnet GEA mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 1 und 4 Prozent und einer EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 15,6 bis 16,0 Prozent.

Im XETRA-Handel gewann die GEA-Aktie zunächst, mittlerweile verliert sie aber leicht um 0,27 Prozent auf 56,40 Euro.

DJG/cbr/kla

DOW JONES