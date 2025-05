NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den vergangene Woche veröffentlichten Quartalszahlen habe er die Überarbeitung seiner Schätzungen für den Anlagenbauer abgeschlossen, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungsaufwendungen und deutlicher noch für das bereinigte Ergebnis je Aktie an - auch wegen eines jüngst abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms. Nach Jahren eines starken Gewinnwachstums dürfte die Dynamik 2025 indes nachlassen und unter der Branchenentwicklung bleiben. Das Chancen-Risiken-Verhältnis der Aktie habe sich verschlechtert./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 13:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 16:45 / BST





