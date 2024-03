GEA-Aktie höher: Angepasste Einstufung durch Warburg Research

Das Analysehaus Warburg Research hat GEA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 45 Euro belassen. Obwohl der Anlagenbauer ordentliche Jahreszahlen und einen besser als erwarteten Ausblick auf 2024 gegeben habe, sei die Aktie gefallen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei die Bewertung für ein defensives und liquides Unternehmen attraktiv, begründete er seine Kaufempfehlung. Die GEA _Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,05 Prozent höher bei 36,62 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

