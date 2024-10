GEA-Aktie in Grün: GEA will profitabler werden

GEA will in den kommenden Jahren weiter wachsen und die Profitabilität spürbar steigern.

Bis 2030 soll der organische Umsatz jährlich um durchschnittlich mehr als 5 Prozent wachsen, teilte der Anlagenhersteller anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. Die EBITDA-Marge soll bis 2030 auf 17 bis 19 Prozent gesteigert werden. Vergangenes Jahr lag die operative Rendite bei 14,4 Prozent. Der Umsatzanteil von nachhaltigen Lösungen soll bis 2030 auf über 60 Prozent des Gesamtumsatzes von 41,5 Prozent im Vorjahr erhöht werden.

"GEA blickt auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung in den letzten Jahren zurück", erklärt CEO Stefan Klebert laut Mitteilung. Mit der neuen "Mission 30" setze das Unternehmen den Kurs der "kontinuierlichen Verbesserung" fort und stelle die strategischen Weichen für weiteren Erfolg.

Bis 2030 will GEA unter anderem den Anteil der allgemeinen Verwaltungskosten auf weniger als 10 Prozent reduzieren. 2023 lag der Anteil bei 11,4 Prozent.

GEA Group am Kapitalmarkttag gefragt wegen neuer Geschäftsziele

Für die Aktien der GEA Group geht es am Mittwoch zum Kapitalmarkttag nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs des Anlagenbauers um 1,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs, nachdem unter anderem neue Langfristziele angekündigt wurden. Außerdem wurde mitgeteilt, dass das Management die einst für das Jahr 2026 gesetzten Finanzziele schon in diesem Jahr erreichen will.

Der RBC-Experte Sebastian Kuenne betonte in einem ersten Kommentar, die neuen Umsatz- und Margenziele seien ambitioniert. Das Ziel, den Umsatz bis 2030 um jährlich fünf Prozent zu steigern, sei in etwa doppelt so hoch wie der aktuell bis 2026 reichende Konsens. Auch bei der Marge liege der Analystenschnitt für 2026 mit 15,8 Prozent klar unter dem Ziel, dass perspektivisch 17 bis 19 Prozent als operativer Gewinn übrig bleiben sollen. 2024 hatte die Marge 14,4 Prozent betragen.

