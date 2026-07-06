Gelöste Euphoriebremse

Das kam unerwartet: Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche haussiert und überwiegend sehr deutlich zugelegt. Damit haben sie sich komplett in eine andere Richtung entwickelt, als von den meisten Marktteilenehmern erwartet.

Rückblick: Überraschender Kurswechsel

Für die Trendwende waren vor allem auch Konjunkturhoffnungen verantwortlich, nachdem sich die Bundesregierung auf ein Reformpaket geeinigt hat. Daneben wurden die Märkte durch deutlich anziehen KI- und High-Tech-Werte in den USA und in Asien gestützt. Und schließlich profitierten die Aktienmärkte auch von schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten, da diese die Zinserhöhungssorgen abflauen ließen.

Neue Rekorde im Dax

All dies sorgte dafür, dass der Deutsche Aktienindex (Dax) im Wochenvergleich um 4,5 Prozent auf 25.779,31 Punkte hochschoss und dabei sowohl am Donnerstag als auch am Freitag einen neuen Rekord-Schlussstand markierte. Neben den realwirtschaftlichen Komponenten hätten auch charttechnische Gründe für Zuwächse beim Dax gesorgt, kommentierten Marktteilnehmer. Der MDax legte ebenfalls um 4,5 Prozent auf 32.994,37 Zähler zu. Das Plus beim TecDax fiel mit 1,0 Prozent dagegen relativ niedrig aus.

Rheinmetall macht Boden gut

Größter Gewinner im Dax waren Rheinmetall. Die Papiere des Rüstungskonzerns kletterten um 15,3 Prozent und machten damit einen erheblichen Teil des Kurssturzes der Vorwoche - der auf einen geplatzten Fregattenauftrag zurückzuführen war - wieder gut. Bayer wiederum haussierten mit einem Plus von 13,61 Prozent weiter. Die Papiere der Leverkusener sind damit innerhalb eines Monats um gut 50 Prozent gestiegen. Siemens kletterten im Fahrwasser der deutlichen Kursanstiege der High-Tech-Werte um 5,9 Prozent. Siemens Energy kamen sogar um 9,2 Prozent voran. Infineon gehörte mit einem Wochenminus von 1,1 Prozent dagegen zu den wenigen Verlieren im Dax und konnten von dem Erstarken der High-Tech-Aktien nicht profitieren. Auch die am Donnerstag erfolgte Eröffnung der neuen Infineon Smart Power Fab in Dresden wurde an der Börse nicht honoriert.

Anleihen: Wenig Bewegung

Die deutschen Anleihemärkte haben eine verhaltene Woche hinter sich. Dabei haben sich die Notierungen weiter in dem engen Rahmen der vergangenen Monate bewegt. Gestützt wurden die Kurse unter anderem von sinkenden Inflationssorgen, wohingegen sie durch den starken Aktienmarkt belastet wurden. Unter dem Strich kletterte die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich um 8 Basispunkte auf 2,93 Prozent. Die Umlaufrendite stieg um 7 Hundertstel auf 2,92 Prozent.

USA: Trotz verkürzter Woche deutlich zugelegt

Die US-Aktienmärkte haben in der durch den Nationalfeiertag 4. Juli auf 4 Tage verkürzten vergangenen Handelswoche deutlich zugelegt. Angetrieben wurden die Notierungen auch in den USA insbesondere durch sich verringernde Zinssorgen und eine Erholung im High-Tech- und AI-Segment. Gleichzeitig schichteten die Anleger aber auch nach wie vor Gelder in konservative Werte um. Gerade dadurch setzte der Dow-Jones-Index seine Rekordjagd fort. Er beendete den Handel am Donnerstag auf einem Allzeithoch von 52.900,07 Punkten. Dies entspricht einem Wochengewinn von 2,0 Prozent. Der tech-lastige Nasdaq-Composite-Index machte einen Teil seiner Vorwochen-Verluste gut und verbesserte sich um 2,1 Prozent auf 25.832,67 Zähler. Der S&P-500-Index legte um 1,8 Prozent auf 7.483,24 Punkte zu.

Ausblick: Stimmungsumschwung

Mit dem deutlichen Anstieg der deutschen Aktienkurse in der Vorwoche hat sich die Stimmung am Markt gedreht. Zwar geben sich viele Analysten nach wie vor vorsichtig und treten etwas auf die Euphoriebremse, gleichzeitig erwarten sie aber, dass der Dax noch etwas über sein erreichtes Niveau steigen bzw. dieses zumindest halten wird. Voraussetzung dafür sei aber, dass die KI- und die High-Tech-Werte nicht wieder deutlich unter Druck kommen und auch die zur Veröffentlichung anstehenden Wirtschaftsdaten keine wesentlichen Störgeräusche liefern.

Datenflut

Dabei ist der Kalender gleich zum Wochenauftakt vollgepackt. So werden am heutigen Montag unter anderem neue Zahlen zur Entwicklung der Werksaufträge in Deutschland sowie zu den Einzelhandelsumsätzen, den Erzeugerpreisen und zum Investorenvertrauen in der Eurozone veröffentlicht. Im Dienstag wiederum gibt es Daten zur Industrieproduktion in Deutschland. Und am Mittwoch werden die Anleger sehr genau in die USA schauen. Denn dort wird das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Es sollte detailliert Einblicke in die Stimmungslage der Fed-Verantwortlichen in Sachen Zinsen und Inflation geben.

Wichtige Unternehmensmeldungen

Auch auf Unternehmensseite gibt einige interessante Termine. So veröffentlicht die UniCredit am Mittwoch im Rahmen ihrer angestrebten Übernahme der Commerzbank das Ergebnis der weiteren Annahmefrist für ihr Aktien-Umtauschangebot. Ebenfalls am Mittwoch lädt der Facebook-Mutterkonzern Meta in den USA zu seiner Hauptversammlung. Und am Freitag gibt Volkswagen Absatzzahlen für das 2. Quartal bekannt.

Unter den Dax-Werten dürfte daneben zumindest am heutigen Montag auch Continental aufgrund des am Samstag angekündigten Verkaufs des Unternehmensbereichs ContiTech für 4 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten an Lone Star Funds mit im Blickpunkt von Anlegern und Analysten stehen. In der Vorwoche hatten die Aktien von Conti bereits um 5,4 Prozent zugelegt.

Ausgewählte wichtige Termine der Woche

Montag, 06.07: Entwicklung der Werksaufträge in Deutschland; Einzelhandelsumsätze in der Eurozone; Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone; Entwicklung der Erzeugerpreise in der Eurozone; ISM Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors für die USA; S&P Global EMI Gesamtindex für die USA.

Dienstag, 07.07: Entwicklung der Industrieproduktion in Deutschland; ADP Beschäftigungsänderungen in den USA; US-Handelsbilanz.

Mittwoch, 08.07: FOMC-Protokoll; Entwicklung der Verbraucherkredite in den USA.

Donnerstag, 09.07: Deutsche Handelsbilanz; Erstanträge und Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA.

Freitag, 10.07: Verbraucherpreisindex für Deutschland (2. Veröffentlichung).

Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.