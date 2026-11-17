Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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17.11.2026 18:47:28
Gemini: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 13, 2026, Gemini (NASDAQ:GEMI) reported a third consecutive quarter of reduced operating expenses. Long-term investors must assess whether expanded trading tools will translate into sustained account growth. Three takeaways from the call highlight where the business stands today.
Total revenue fell 19% year over year to $40.9 million as retail trading slowed. Lower headcount and reduced marketing spend allowed management to trim costs for a third straight quarter.
After launching stock trading and prediction markets, Gemini is prioritizing deeper platform usage over new features. The goal is converting single-product users into long-term accounts that hold assets on the platform.
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