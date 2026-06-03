KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.06.2026 13:06:00
Gemini for Home: KI-Assistent startet in Deutschland als Early Access
Gemini for Home ist als Vorabzugriff in Deutschland gestartet. Nutzer können den KI-Assistenten nun über die Google-Home-App aktivieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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