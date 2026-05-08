Gencor Industries Aktie
WKN: 910314 / ISIN: US3686781085
|
08.05.2026 14:54:07
Gencor Industries Inc. Q2 Profit Drops
(RTTNews) - Gencor Industries Inc. (GENC) released earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $5.99 million, or $0.41 per share. This compares with $6.10 million, or $0.42 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 11.5% to $33.80 million from $38.20 million last year.
Gencor Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.99 Mln. vs. $6.10 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.42 last year. -Revenue: $33.80 Mln vs. $38.20 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gencor Industries Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.