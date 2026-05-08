Gencor Industries Aktie

Gencor Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910314 / ISIN: US3686781085

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08.05.2026 14:54:07

Gencor Industries Inc. Q2 Profit Drops

(RTTNews) - Gencor Industries Inc. (GENC) released earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $5.99 million, or $0.41 per share. This compares with $6.10 million, or $0.42 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 11.5% to $33.80 million from $38.20 million last year.

Gencor Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.99 Mln. vs. $6.10 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.42 last year. -Revenue: $33.80 Mln vs. $38.20 Mln last year.

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