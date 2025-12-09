GeneDx Holdings Aktie

GeneDx Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEXG / ISIN: US81663L2007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 15:03:57

GeneDX CEO Sells 2,158 Shares After 84% One-Year Bump

Katherine Stueland, CEO of GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ:WGS), executed an open-market sale of 2,158 shares on October 29, 2025, following an option exercise as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value calculated using the SEC Form 4 weighted average purchase price of $136.54.How does this transaction compare to Katherine Stueland's prior trading activity?The sale of 2,158 shares was smaller than her recent median sell trade of 10,079 shares, based on transactions from November 18, 2024 to October 29, 2025. However, this sale represented 38.58% of her remaining direct holdings as of October 29, 2025, reflecting a reduced share base following substantial prior sales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GeneDx Holdings Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu GeneDx Holdings Corp Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GeneDx Holdings Corp Registered Shs 158,42 -0,86% GeneDx Holdings Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen