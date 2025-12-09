GeneDx Holdings Aktie
GeneDX CEO Sells 2,158 Shares After 84% One-Year Bump
Katherine Stueland, CEO of GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ:WGS), executed an open-market sale of 2,158 shares on October 29, 2025, following an option exercise as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value calculated using the SEC Form 4 weighted average purchase price of $136.54.How does this transaction compare to Katherine Stueland's prior trading activity?The sale of 2,158 shares was smaller than her recent median sell trade of 10,079 shares, based on transactions from November 18, 2024 to October 29, 2025. However, this sale represented 38.58% of her remaining direct holdings as of October 29, 2025, reflecting a reduced share base following substantial prior sales.
