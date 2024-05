Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

Generalversammlung der Warteck Invest AG



29.05.2024 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung 29. Mai 2024, 19.30 Uhr Zur sofortigen Veröffentlichung Medienmitteilung (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ● Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt ● Kurt Ritz neu zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt ● Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie ● Teilrevision der Statuten Zustimmung zu sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats

An der 134. ordentlichen Generalversammlung, welche im Volkshaus in Basel stattfand, haben die zahlreich erschienenen Aktionärinnen und Aktionäre von Warteck Invest sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt. Wahl des neuen Präsidenten und Wiederwahl der übrigen Verwaltungsräte

Als Nachfolger von Dr. Marcel Rohner, der sich nach 14 jähriger Zugehörigkeit zum Gremium, davon 5 Jahre als Präsident, nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hat, wurde das bisherige Mitglied Kurt Ritz mit grossem Mehr für eine Amtszeit von einem Jahr zum neuen Präsidenten gewählt. Die drei übrigen bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden ebenfalls mit grossem Mehr für eine Amtsdauer vom einem Jahr wiedergewählt. Alle vier Verwaltungsratsmitglieder wurden zudem für die Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss wiedergewählt. Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie

Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Dividende von CHF 70.00 pro Namenaktie auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt zu CHF 35.00 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei), zu CHF 20.10 aus dem Bilanzgewinn und zu CHF 14.90 aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven.

Mit dieser Ausschüttung ergibt sich, bezogen auf den Kurs der Namenaktie per Ende 2023, eine attraktive Dividendenrendite von 3.8%. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 4. Juni 2024.

Teilrevision der Statuten

Dem Antrag des Verwaltungsrats, die Statuten der Warteck Invest AG zu ändern und an die Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts anzupassen, folgte die Generalversammlung mit grossem Mehr.

Gefüllte Projekt-Pipeline

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden durch den Präsidenten orientierte der CEO Daniel Petitjean die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre über die bestehende Projekt-Pipeline und über ein paar ausgewählte Projekte. Die Projekt-Pipeline für die kommenden Jahre umfasst insgesamt 15 Sanierungs- und 4 Arealentwicklungsprojekte mit einem Volumen von rund CHF 240 Mio.

Ausblick

Die Gesellschaft verfügt über ein hinsichtlich Geografie, Nutzung und Mieterschaft gut diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit einer ausgezeichneten Qualität der Liegenschaften. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, dass mit dem qualitativ hochwertigen Immobilienportfolio, der gut gefüllten Projekt-Pipeline, den Aussichten am Transaktionsmarkt und der soliden Finanzierungsstruktur die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind.

Ende der Adhoc-Mitteilung