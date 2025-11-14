Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lohnende Warteck Invest-Anlage?
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 5 Jahren gekostet
Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Warteck Invest-Anteile bei 2 300,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,348 Warteck Invest-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Warteck Invest-Aktie auf 1 950,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 478,26 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 15,22 Prozent gleich.
Am Markt war Warteck Invest jüngst 596,83 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!