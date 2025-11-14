SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 5 Jahren gekostet

Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Warteck Invest-Anteile bei 2 300,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,348 Warteck Invest-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Warteck Invest-Aktie auf 1 950,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 478,26 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 15,22 Prozent gleich.

Am Markt war Warteck Invest jüngst 596,83 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at