WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

Rentable Warteck Invest-Investition? 07.11.2025 10:04:27

SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte eine Warteck Invest-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2 150,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,465 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 906,98 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 06.11.2025 auf 1 950,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 906,98 CHF entspricht einer negativen Performance von 9,30 Prozent.

Zuletzt verbuchte Warteck Invest einen Börsenwert von 603,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

