Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Rentable Warteck Invest-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte eine Warteck Invest-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2 150,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,465 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 906,98 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 06.11.2025 auf 1 950,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 906,98 CHF entspricht einer negativen Performance von 9,30 Prozent.
Zuletzt verbuchte Warteck Invest einen Börsenwert von 603,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)mehr Nachrichten
Analysen zu Warteck Invest AG (N)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Warteck Invest AG (N)
|2 030,00
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.