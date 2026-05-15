Generic Sweden AB legte Quartalsergebnis vor

Generic Sweden AB hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,63 SEK vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Generic Sweden AB ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,630 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,9 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at