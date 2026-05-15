Genesis Land Development legte Quartalsergebnis vor

Genesis Land Development lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD gegenüber 0,110 CAD im Vorjahresquartal.

Genesis Land Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at