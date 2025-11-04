Genius Sports Aktie
WKN DE: A3CNLH / ISIN: GG00BMF1JR16
|
04.11.2025 23:17:39
Genius Sports Posts Q3 Loss
(RTTNews) - Genius Sports Limited (GENI) on Tuesday reported a third-quarter net loss of $28.8 million or $0.11 per share, compared to net income of $12.5 million or $0.05 per share last year.
Revenues for the quarter were $166.3 million, compared to $120.2 million last year.
Looking forward to the full year, Genius Sports expects to generate revenue of approximately $655 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genius Sports Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Genius Sports zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Genius Sports zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Genius Sports stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Genius Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Genius Sports legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Genius Sports Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Genius Sports Limited Registered Shs
|11,25
|1,63%