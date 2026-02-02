Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
02.02.2026 14:00:00
Genregulation verstehen: Google Deepmind eröffnet laut Studie neue Möglichkeiten
Das KI-Modell AlphaGenome soll das Verständnis verbessern, wie Gene Prozesse im Körper steuern. Es liefert ein größeres und höher aufgelöstes Bild als bisher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 835,00
|1,14%
|Alphabet A (ex Google)
|289,40
|0,84%
|Alphabet C (ex Google)
|290,35
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich an der Wiener Börse ein leicht positives Handelsumfeld. Der DAX präsentiert sich mit freundlicher Tendenz. Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.