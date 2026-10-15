Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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15.10.2026 14:22:00
Gericht: Snapchat-Chatbot darf aus Kinderdaten keine Werbung machen
Das Landgericht Köln hat dem Betreiber der insbesondere in jungen Zielgruppen beliebten App eine Werbenutzung ohne ausreichende Rechtsgrundlage untersagt.
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