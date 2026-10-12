SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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12.10.2026 12:55:28
Germany: Did CDU lawmakers support the far-right AfD?
Lawmakers of the center-right CDU may have voted for the far-right AfD candidate for parliamentary speaker in Saxony-Anhalt. Germany's Social Democrats warn of a "unique breach of taboos."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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