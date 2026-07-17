SHIFT Aktie

SHIFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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17.07.2026 07:51:21

Germany: Record debt and a seismic policy shift

The German government's draft budget for 2027 includes more money for the military and less for everything else, while debt continues to grow rapidly.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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