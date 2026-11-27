HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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27.11.2026 02:51:22
Germany news: Plans for Rwanda migrant hub come under fire
Human rights groups have slammed plans by Germany and four other EU states to send rejected asylum seekers to Rwanda. In other news, business start-ups in Germany are on track to reach the highest level since 2015.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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