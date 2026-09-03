Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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03.09.2026 18:07:27
Germany terminates lease for Berlin's Russian House
Germany has announced the termination of the lease for the Russian House in the heart of Berlin. Critics have long said it is a hub for propaganda and espionage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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