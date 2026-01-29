Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
29.01.2026 10:48:04
Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Germany's biggest bank has announced record profits just one day after its offices were searched as part of an investigation into money laundering. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag fester (finanzen.at)