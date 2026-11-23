Deutsche Bank Aktie
|30,56EUR
|1,91EUR
|6,67%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Namita Samtani hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen bis 2028 aufgrund höherer Ertragserwartungen an. Die Jahresbilanz für 2026 könnte den Aktien durch ein Update der Ziele für 2028 Schub geben./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 12:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
30,50 €
|
Abst. Kursziel*:
24,61%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
30,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,35%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
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|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|17:23
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:23
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,54
|6,58%
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|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|17:23
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|Barclays Capital
|17:22
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:22
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:42
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14:37
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14:31
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14:29
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14:24
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:18
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
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|09:03
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|Deutsche Bank AG
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|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
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|08:32
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
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|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
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|07:57
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
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