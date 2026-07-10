Deutsche Bank Aktie

31,23EUR 0,27EUR 0,87%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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10.07.2026 08:05:23

Deutsche Bank Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,75 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam kappte seine Gewinnschätzung für das Jahr 2026 am Donnerstagnachmittag um vier Prozent. Er macht dafür in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem höhere Ausgaben und Kreditkosten verantwortlich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
31,15 € 		Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
31,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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