Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittwochmittag steigen

Das macht der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,79 Prozent auf 4 942,59 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,240 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,113 Prozent auf 4 909,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 903,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 945,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 896,85 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,682 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 016,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 5 000,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 256,51 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 9,52 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 1,52 Prozent auf 25,74 EUR), adidas (+ 1,34 Prozent auf 219,00 EUR), Siemens (+ 1,32 Prozent auf 175,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,26 Prozent auf 40,06 EUR) und Enel (+ 1,25 Prozent auf 6,72 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,27 Prozent auf 105,25 EUR), BASF (-0,69 Prozent auf 43,90 EUR), BMW (-0,16 Prozent auf 87,56 EUR), Eni (+ 0,04 Prozent auf 14,12 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,14 Prozent auf 63,24 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 213 336 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 392,596 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent an der Spitze im Index.

