Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstag.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,98 Prozent stärker bei 4 956,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,210 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,108 Prozent höher bei 4 913,99 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 908,71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 913,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 973,79 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 860,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 891,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, wies der Euro STOXX 50 4 152,32 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 4,46 Prozent auf 142,02 EUR), Infineon (+ 1,78 Prozent auf 30,92 EUR), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 184,10 EUR), Deutsche Börse (+ 0,97 Prozent auf 218,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,83 Prozent auf 510,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,22 Prozent auf 91,04 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,03 Prozent auf 37,99 EUR), BASF (+ 0,04 Prozent auf 46,34 EUR), Stellantis (+ 0,12 Prozent auf 12,01 EUR) und Enel (+ 0,22 Prozent auf 7,32 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 992 297 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 312,415 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at