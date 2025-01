Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen

Der STOXX 50 gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,73 Prozent stärker bei 4 564,03 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 4 533,81 Punkte an der Kurstafel, nach 4 531,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 569,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 525,53 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,702 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 4 305,59 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.10.2024, bei 4 427,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 213,24 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5,19 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 569,75 Punkten. Bei 4 291,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,05 Prozent auf 31,71 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 51,12 CHF), SAP SE (+ 1,83) Prozent auf 267,40 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 203,65 EUR) und Richemont (+ 1,54 Prozent auf 174,85 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Glencore (-2,30 Prozent auf 3,47 GBP), Diageo (-1,76 Prozent auf 24,51 GBP), BASF (-0,93 Prozent auf 46,78 EUR), Enel (-0,90 Prozent auf 6,74 EUR) und BP (-0,38 Prozent auf 4,17 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 19 098 154 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 375,108 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

