Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,34 Prozent höher bei 3 982,80 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,052 Prozent auf 3 967,34 Punkte an der Kurstafel, nach 3 969,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 983,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 964,95 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 3 843,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 924,37 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, bei 3 766,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 1,76 Prozent auf 44,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,08 Prozent auf 41,63 EUR), Siemens (+ 0,82 Prozent auf 150,86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 34,13 CHF) und BP (+ 0,63 Prozent auf 4,77 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-1,28 Prozent auf 112,10 CHF), SAP SE (-1,00 Prozent auf 141,08 EUR), Bayer (-0,93 Prozent auf 32,65 EUR), Glencore (-0,37 Prozent auf 4,48 GBP) und HSBC (-0,36 Prozent auf 6,10 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12 951 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 420,213 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. BAT-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,47 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at