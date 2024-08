Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der STOXX 50 hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,12 Prozent aufwärts auf 4 461,53 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 4 457,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 456,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 456,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 464,13 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,251 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 415,38 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2024, den Stand von 4 529,82 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 21.08.2023, mit 3 893,92 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,03 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 1,50 Prozent auf 48,48 GBP), Glencore (+ 1,46 Prozent auf 4,16 GBP), Diageo (+ 0,57 Prozent auf 24,56 GBP), SAP SE (+ 0,50 Prozent auf 196,88 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,45 Prozent auf 42,40 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Zurich Insurance (-0,54 Prozent auf 480,80 CHF), Roche (-0,53 Prozent auf 282,50 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,51 Prozent auf 27,19 GBP), UBS (-0,50 Prozent auf 26,04 CHF) und Novartis (-0,24 Prozent auf 100,16 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 924 383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 541,062 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 9,54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

