Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Am Donnerstag schloss der DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 18 595,51 Punkten ab. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,795 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,283 Prozent tiefer bei 18 539,15 Punkten, nach 18 591,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 677,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 536,56 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,68 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17 339,00 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.06.2024, den Wert von 18 575,94 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 05.09.2023, einen Stand von 15 771,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 3,89 Prozent auf 28,98 EUR), Deutsche Bank (+ 3,23 Prozent auf 14,95 EUR), RWE (+ 2,04 Prozent auf 32,97 EUR), Sartorius vz (+ 1,99 Prozent auf 235,50 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,83 Prozent auf 32,82 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-2,16 Prozent auf 65,26 EUR), Symrise (-1,66 Prozent auf 118,50 EUR), Rheinmetall (-1,57 Prozent auf 515,20 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,38 Prozent auf 131,74 EUR) und Merck (-1,28 Prozent auf 169,95 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 7 603 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 231,200 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 9,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

