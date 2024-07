Gewinne in Frankfurt: DAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der DAX bleibt auch am Donnerstagmorgen im Aufwärtstrend.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,17 Prozent auf 18 438,32 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,760 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 18 409,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 407,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 409,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 498,34 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,195 Prozent nach. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 11.06.2024, den Wert von 18 369,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, lag der DAX noch bei 17 954,48 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.07.2023, den Stand von 15 790,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,95 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,39 Prozent auf 26,75 EUR), Sartorius vz (+ 0,99 Prozent auf 234,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 98,84 EUR), BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,04 EUR) und Porsche (+ 0,77 Prozent auf 75,82 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 15,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 63,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 461,00 EUR), Fresenius SE (-0,28 Prozent auf 28,93 EUR) und SAP SE (-0,14 Prozent auf 185,54 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 503 718 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 215,656 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

