Gewinne in Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Der TecDAX befindet sich am Freitag im Aufwärtstrend.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,54 Prozent auf 3 347,72 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 548,374 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,307 Prozent schwächer bei 3 319,36 Punkten in den Handel, nach 3 329,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 363,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 316,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,54 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 283,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.07.2024, wurde der TecDAX mit 3 347,90 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, bei 2 983,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,696 Prozent aufwärts. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 125,18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 4,11 Prozent auf 69,70 EUR), Nordex (+ 4,02 Prozent auf 13,45 EUR), Nagarro SE (+ 3,50 Prozent auf 91,75 EUR), EVOTEC SE (+ 2,59 Prozent auf 6,15 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 2,10 Prozent auf 14,12 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil PNE (-2,26 Prozent auf 12,10 EUR), Sartorius vz (-0,54 Prozent auf 237,30 EUR), Siemens Healthineers (-0,31 Prozent auf 52,16 EUR), HENSOLDT (-0,26 Prozent auf 30,14 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,15 Prozent auf 64,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 983 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,674 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 7,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

