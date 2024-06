Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent höher bei 18 339,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 156,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 347,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 700,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 18 225,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Wert von 15 834,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,53 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Covestro (+ 5,97 Prozent auf 54,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,72 Prozent auf 24,51 EUR), BMW (+ 3,25 Prozent auf 90,10 EUR), Porsche (+ 2,86 Prozent auf 71,24 EUR) und Bayer (+ 2,35 Prozent auf 26,61 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-4,79 Prozent auf 21,46 EUR), SAP SE (-1,12 Prozent auf 179,04 EUR), Merck (-0,45 Prozent auf 166,00 EUR), EON SE (-0,36 Prozent auf 12,57 EUR) und QIAGEN (-0,06 Prozent auf 39,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Covestro-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 946 762 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 211,338 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,53 erwartet. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

