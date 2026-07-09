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TecDAX im Blick 09.07.2026 12:26:58

Gewinne in Frankfurt: mittags Pluszeichen im TecDAX

Gewinne in Frankfurt: mittags Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX befindet sich aktuell im Aufwind.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0,42 Prozent auf 3 761,75 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 516,773 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,180 Prozent höher bei 3 752,68 Punkten in den Handel, nach 3 745,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 785,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 751,62 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 3,53 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der TecDAX noch bei 4 005,67 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 3 516,92 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 3 964,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 13,79 Prozent auf 91,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,64 Prozent auf 168,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,58 Prozent auf 40,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,50 Prozent auf 80,60 EUR) und Nordex (+ 5,23 Prozent auf 42,64 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-5,36 Prozent auf 74,46 EUR), ATOSS Software (-3,00 Prozent auf 71,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), SAP SE (-1,07 Prozent auf 136,48 EUR) und CANCOM SE (-1,06 Prozent auf 23,30 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 564 757 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 168,011 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Mit 8,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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