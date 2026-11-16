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SDAX-Kursentwicklung 16.11.2026 12:26:54

Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

Der SDAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Am Montag klettert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,92 Prozent auf 17 901,45 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,502 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,243 Prozent höher bei 17 780,64 Punkten, nach 17 737,60 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 901,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 753,19 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SDAX lag vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 18 198,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 633,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 16 148,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 7,34 Prozent auf 48,58 EUR), pbb (+ 4,64 Prozent auf 2,71 EUR), grenke (+ 4,55 Prozent auf 12,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,55 Prozent auf 77,05 EUR) und INDUS (+ 2,93 Prozent auf 35,15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Dürr (-2,32 Prozent auf 16,02 EUR), Medios (-2,21 Prozent auf 10,64 EUR), Sixt SE St (-1,56 Prozent auf 72,35 EUR), SGL Carbon SE (-1,55 Prozent auf 4,75 EUR) und CANCOM SE (-1,45 Prozent auf 20,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 239 269 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,70 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,55 0,41% 1&1 AG
CANCOM SE 20,30 -1,46% CANCOM SE
Dürr AG 16,06 -1,47% Dürr AG
FRIEDRICH VORWERK 75,85 3,20% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 12,36 4,92% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,06 -0,25% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,04 -0,67% Heidelberger Druckmaschinen AG
INDUS AG 34,85 1,46% INDUS AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,60 0,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 10,48 -2,60% Medios AG
Mutares 28,45 3,08% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,70 3,60% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SGL Carbon SE 4,73 -1,56% SGL Carbon SE
Sixt SE St. 72,40 -0,89% Sixt SE St.
SMA Solar AG 48,20 6,68% SMA Solar AG

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