Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsende im Plus

Am Freitag notierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,78 Prozent stärker bei 14 141,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 98,730 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,056 Prozent auf 14 040,14 Punkte an der Kurstafel, nach 14 032,26 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 003,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 171,92 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 1,78 Prozent nach. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.06.2024, den Stand von 14 297,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, lag der SDAX bei 14 256,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, wies der SDAX 13 669,01 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 3,56 Prozent auf 7,27 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,31 Prozent auf 13,10 EUR), TAKKT (+ 3,27 Prozent auf 10,10 EUR), ADTRAN (+ 3,03 Prozent auf 5,91 EUR) und SFC Energy (+ 2,94 Prozent auf 21,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil BayWa (-5,33 Prozent auf 13,14 EUR), AUTO1 (-2,60 Prozent auf 6,75 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,05 Prozent auf 1,15 EUR), Klöckner (-0,97 Prozent auf 5,10 EUR) und IONOS (-0,82 Prozent auf 24,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 414 174 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,272 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Schaeffler-Aktie weist mit 5,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der TAKKT-Aktie zu erwarten.

