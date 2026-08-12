Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 4 104,02 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564,147 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,262 Prozent höher bei 4 100,88 Punkten in den Handel, nach 4 090,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 126,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 083,56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,535 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 3 838,42 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 709,45 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Stand von 3 740,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,24 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 5,81 Prozent auf 40,80 EUR), JENOPTIK (+ 5,45 Prozent auf 41,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 83,25 EUR), Siltronic (+ 5,00 Prozent auf 82,95 EUR) und AIXTRON SE (+ 4,42 Prozent auf 43,93 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen CANCOM SE (-3,77 Prozent auf 21,70 EUR), TeamViewer (-3,18 Prozent auf 6,39 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,09 Prozent auf 30,12 EUR), Bechtle (-1,67 Prozent auf 35,40 EUR) und Deutsche Telekom (-1,47 Prozent auf 28,14 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 555 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,948 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at