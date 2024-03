Gewinne in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,34 Prozent höher bei 3 456,82 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 526,887 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,000 Prozent fester bei 3 445,23 Punkten in den Handel, nach 3 445,23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 466,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 442,13 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,990 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 27.02.2024, den Stand von 3 427,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 339,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 261,54 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,98 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 4,39 Prozent auf 14,38 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,44 Prozent auf 28,90 EUR), SMA Solar (+ 3,09 Prozent auf 56,65 EUR), United Internet (+ 2,51 Prozent auf 21,22 EUR) und Nagarro SE (+ 2,14 Prozent auf 78,85 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-6,27 Prozent auf 23,91 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,29 Prozent auf 38,20 EUR), JENOPTIK (-3,00 Prozent auf 29,10 EUR), Sartorius vz (-1,75 Prozent auf 364,00 EUR) und Nordex (-1,06 Prozent auf 12,15 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 805 094 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,964 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent bei der freenet-Aktie an.

